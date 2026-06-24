Стивен Сигал приготовился продать свой дом в Подмосковье «по дешевке»

Американский актер Стивен Сигал готов сделать еще большую скидку на свой дом на Рублевке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на представителя артиста.

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По данным канала, Сигал согласен снизить стоимость двухэтажного особняка площадью 500 квадратных метров еще на 50 миллионов рублей, до 600 миллионов рублей, если потенциальный покупатель начнет торговаться. По словам представителя Сигала, причина большой скидки — более чем полгода безуспешных попыток продать объект.

Ранее стало известно, что Сигал решил продать свой особняк в Подмосковье из-за желания купить новое жилье побольше.