Прохор Шаляпин раскрыл, в чем его нельзя обмануть

Певец Прохор Шаляпин рассказал, в чем его нельзя обмануть. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ВГТРК.

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Шаляпин впервые стал гостем нового выпуска музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь», в котором звезды угадывают пение под фонограмму.

«Меня легко обмануть, я наивный человек, но «фанеру» сразу вижу. У меня высшее музыкальное образование, я закончил академию Гнесиных, поэтому сразу могу понять, берет человек дыхание или не берет, подходит ему этот тембр или не подходит», — признался исполнитель.

Вместе с ним 26 июня в телеэфире вычислять поющих не своим голосом людей будут и другие артисты — Лада Дэнс, Наташа Королева и Елена Воробей.

Недавно певица Валерия высказалась против запрета фонограммы на выступлениях российских артистов. Она считает, что аудитория должна сама выбирать, что какое шоу она хочет видеть.