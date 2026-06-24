Уехавший из России комик рассказал о разводе

Известный стендап-комик Дмитрий Романов, который уехал из России и сейчас проживает в Португалии, поделился новостями о своем разводе. Об этом он рассказал во время своего концерта, запись которого доступна на YouTube.

© Вечерняя Москва

В шутливой манере он отметил, что развод по обоюдному согласию невозможен.

— Если ты хочешь разойтись, то ты скотина, если она хочет разойтись, это потому, что ты скотина. Разойтись с женщиной по обоюдному согласию значит, что вы оба согласились с тем, что ты скотина, — сказал он.

Кроме того, комик упомянул, что после разрыва его бывшая жена забрала их собаку. Он также добавил, что некоторое время пытался найти любовь через приложение для знакомств Tinder.

Ранее Дмитрий Романов заявил, что не хотел бы иметь постоянное место жительства в Соединенных Штатах. В тоже время он сказал, что «не рассматривает себя как человека, живущего в США». Однако он не объяснил, почему он считает Штаты не подходящими для жизни.

С проблемами в США сталкиваются другие знаменитые люди. Так, комик Данила Поперечный* и его жена, блогер Полина Чистякова, рассказали о высокой стоимости жизни в Лос-Анджелесе и «переоцененной» медицине в Соединенных Штатах. Пара отметила отсутствие привычной для россиян возможности записаться напрямую к узкому специалисту — только к терапевту, к которому запись может занять месяц.

*Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.