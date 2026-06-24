СМИ: лейбл Дробыша принес убыток в 3 миллиона рублей

Лейбл композитора и продюсера Виктора Дробыша принес убыток в размере более 3 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как сообщает издание, звукозаписывающая компания Дробыша «Подземка Рекордс» принесла крупный убыток по итогам 2025 года. При этом, в 2024 году лейбл принес 6,5 миллионов рублей прибыли. Но уже через год эти показатели резко упали — прибыль ушла в минус на 3,7 миллионов.

Ранее Дробыш обратился к Ярославу Дронову из-за ии-клипа с иноагентами.