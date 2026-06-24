Телеведущий Дмитрий Дибров опроверг слухи о неподвижности своей руки. По его словам, верхняя конечность "прекрасно работает", сообщает издание "Абзац".

Ранее СМИ писали, что Дибров после падения с лестницы может частично потерять подвижность руки. Ему якобы грозит отек нервных окончаний и онемение пальцев.

"У меня рука гораздо подвижнее, чем у тех, кто об этом пишет. Моя рука пишет умные вещи, а они – всякую дурость. <...> Так как им больше нечем зарабатывать на жизнь, они сами будут высасывать из заднего колпачка своей ручки всякую ересь про меня", – сказал телеведущий.

Дибров попал в больницу 21 июня. Он упал с лестницы во время отдыха в московском ночном клубе. Его бывшая жена Полина Диброва уточнила, что телеведущему провели операцию после перелома руки. Дибров уже выписан домой.