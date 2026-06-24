Мировая кейпоп-звезда пожаловалась на фанатов-сталкеров

Участница Blackpink Лиcа (настоящее имя Пранприя Манобал) пожаловалась на фаната-сталкера. Откровениями она поделилась в беседе с Vanity Fair.

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По словам девушки, один из поклонников пробрался в дом, где она живет одна, а другой незнакомец однажды пытался сесть к ней в такси.

«Когда я открыто потребовала дать мне больше личного пространства, поклонники стали уважать мои границы. Они знают, что находиться в моем положении нелегко. Иногда я просто хочу быть нормальной», — сказала Лиса.

Накануне сообщалось, что ведущую научно-популярного проекта «Деконструкция» Кристину Егорову больше года преследует бывший коллега.

По словам Егоровой, однажды к работе над своим проектом она привлекла Илью К., однако тот просыпал работу и срывал встречи с заказчиками. Гонорар актриса ему выплатила, однако от дальнейшего сотрудничества отказалась.