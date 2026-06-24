Концерт экс-солиста Modern Talking в Эстонии оказался под угрозой срыва из-за России

Концерт известного музыканта Дитера Болена будет отменен на эстонских площадках в том случае, если музыкант не выскажется напрямую, откровенно и четко, о своей позиции по кризису на Украине, заявил представитель компании Monster Music OÜ Танель Самм. Об этом пишет «Sputnik Латвия».

По данным портала, артист в последние месяцы неоднократно высказывался об украинском конфликте и о ситуации в Европе в целом.

Так, Болен предположил, что победа Украины в конфликте стала бы худшим вариантом развития событий. Он добавил, что «раньше все говорили о мире, а теперь говорят о войне».

Бывший участник дуэта Modern Talking подчеркнул, что Германии нечего опасаться со стороны России, так как у страны нет ничего, что могло бы заинтересовать Москву.

«У России так много территории, что они не знают, что с ней делать. А люди думают, что они придут сюда. Но здесь, в Германии, ничего нет, никаких природных ресурсов. Что они хотят делать с Германией? Это бессмысленно», — констатировал Болен.

Самм пояснил, что пока выступление музыканта не отменено, компанию Monster Music OÜ устраивают объяснения, полученные от представителя артиста.

Вместе с тем, уточнил он, организаторы фестиваля Retrobest недовольны, они требуют, что Болен сам, лично дал четкий комментарий.

В итоге, констатировал Самм, ситуация складывается следующим образом: либо артист публикует недвусмысленное видеообращение, в котором снимает все вопросы и осуждает ситуацию, либо этого выступления не будет.