Селиванов рассказал о «покушениях» жены

Актер Владимир Селиванов и его возлюбленная Александра Калмыкова рассказали, какие бытовые привычки стали частью их отношений. Об этом сообщает «Пятый канал».

Селиванов признался, что порой шутит о возможном «покушении» со стороны Калмыковой. Она порой оставляет фен в раковине подключенным в сеть, пока он приходит умываться.

«Думаю, сейчас я включу воду. И что произойдет? Ну, это я прикалываюсь, конечно», — добавил артист.

Калмыкова же пожаловалась на привычку Селиванова оставлять на полу носки. Избранница артиста с юмором добавила, что он делает это, чтобы она на них поскользнулась.