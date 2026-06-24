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Раскрыт заработок Розенбаума на своем бизнесе

Лера Букина

Ресторанный бизнес Александра Розенбаума по итогам 2025 года принес около 67 миллионов рублей прибыли, сообщает «Звездач».

Основной доход обеспечили заведения сети «Толстый Фраер»: ООО «Толстый Фраер 3» заработало 42 миллиона, еще 12 миллионов — ООО «Толстый Фраер», 10 миллионов — ООО «Толстый Фраер 2».

Компания «Главрозпиво» принесла 3,2 миллиона рублей. При этом ООО «Арго» завершило год с убытком в 260 тысяч рублей. Несмотря на это, общий результат остается положительным. Розенбаум продолжает развивать ресторанный бизнес, который приносит стабильный доход.

Александр Розенбаум — советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, композитор и киноактер, а также врач по образованию. Его сольная карьера началась в 1983 году.

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За годы творчества он написал более 850 песен, выпустил свыше 30 альбомов, снимался в кино, а в 2001 году стал народным артистом России. Помимо музыки, Розенбаум развивает ресторанный бизнес.

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