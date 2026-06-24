Раскрыт заработок Розенбаума на своем бизнесе

Ресторанный бизнес Александра Розенбаума по итогам 2025 года принес около 67 миллионов рублей прибыли, сообщает «Звездач».

Основной доход обеспечили заведения сети «Толстый Фраер»: ООО «Толстый Фраер 3» заработало 42 миллиона, еще 12 миллионов — ООО «Толстый Фраер», 10 миллионов — ООО «Толстый Фраер 2».

Компания «Главрозпиво» принесла 3,2 миллиона рублей. При этом ООО «Арго» завершило год с убытком в 260 тысяч рублей. Несмотря на это, общий результат остается положительным. Розенбаум продолжает развивать ресторанный бизнес, который приносит стабильный доход.

Александр Розенбаум — советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, композитор и киноактер, а также врач по образованию. Его сольная карьера началась в 1983 году.

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За годы творчества он написал более 850 песен, выпустил свыше 30 альбомов, снимался в кино, а в 2001 году стал народным артистом России. Помимо музыки, Розенбаум развивает ресторанный бизнес.