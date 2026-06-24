Ксения Бородина назвала свой главный жизненный принцип

Ксения Бородина призналась, что «быть горой за своих» — её главный жизненный принцип. Отвечая на восхищение поклонницы, которая оценила умение телеведущей стойко защищать свою семью, Ксения призналась, что по-другому — никак. Она рассказала, что старается сдерживаться, когда когда-то пытается задеть её детей или маму, и просто блокирует таких людей. Но иногда она может и сорваться.

«Я уважаю в себе это качество. За своих надо быть горой. Это мой жизненный принцип. Обидели близкого — вступись, только с дураками не всегда хочется связываться. Себе дороже! А в остальным — люди очень злые на язык. Приписывают то, чего нет, обзывают из-за зависти и собственной несостоятельности. Таких только в блок, и никаких поблажек!» — резко высказалась Ксения.

Ранее Ксения Бородина откровенно ответила на вопрос от аудитории о моменте, когда она поняла, что Николай Сердюков — «её» человек. Телеведущая призналась, что не вспомнит конкретного эпизода, но заверила, что столько заботы и теплоты в её жизни прежде не было.