Скандал с певцом Shaman и три брака: где сейчас Валерий Сюткин

Валерий Сюткин, известный по работе в группе «Браво» и сольным хитам вроде «7000 над землей», остается заметной фигурой на российской эстраде. Издание News.ru рассказало о жизни и карьере артиста.

Сюткин родился 22 марта 1958 года в Москве, профессионального музыкального образования не получил, начинал как самоучка. Популярность пришла к нему в начале 1990-х в составе «Браво» с песнями «Вася», «Дорога в облака», «Любите, девушки», позже он занялся сольной карьерой.

В личной жизни Сюткин был женат трижды. Первые два брака он считал несерьезными. От первого брака у него дочь Елена (1980), во втором родился сын Максим (1987). С 1993 года он женат на Виоле из Риги, в 1996 году у них родилась дочь Виола, которая стала искусствоведом и работает в театре на Малой Бронной. В начале 2020 года СБУ запретила Сюткину въезд на Украину из-за его высказываний о Крыме.

В марте 2023 года Сюткин признался, что песни Shaman его «не цепляют», назвав более близкой по духу музыку Александры Пахмутовой. Позже он отметил, что «поплатился» за эти слова, но сейчас говорит о Ярославе Дронове как о талантливом и трудолюбивом артисте.

Сейчас певец продолжает активно выступать и выпускать новые работы. В июне стало известно, что он продает трехкомнатную квартиру в центре Москвы на Сретенском бульваре за €5 млн (около 0,5 млрд рублей). Недвижимость площадью 232 квадратных метра в историческом доме XIX века оформлена в авторском стиле с антиквариатом, включая стол, принадлежавший Наполеону. Квартира не продается уже год, сам Сюткин много путешествует и хочет переехать за город.