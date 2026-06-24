Егор Крид ответил на хейт в Сети

Рэпер Егор Крид на премии VOICE INFLUENCER AWARDS 2026 получил две награды — «Артист года» и «Шоу года». В ответ на негатив в интернете артист заявил, что благодарен этому периоду, поскольку он научился больше ценить тех, кто его поддерживает, передает «Звездач».

Он также отметил, что рад сохранять позиции в чартах и чувствовать себя «МОТ'ом». В одном из старых интервью Крид назвал себя «милым ублюдком», что впоследствии разошлось на мемы. Однако, по его словам, несмотря на хейт, он не падает духом.

Ранее сообщалось, что концерт Егора Крида в «Лужниках» закончился скандалом и обвинениями в разврате. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сравнила выступление с «голой вечеринкой» и пожаловалась в прокуратуру.

Позднее певец Олег Майами высказался в поддержку музыкантов, которые активно занимаются спортом и не стесняются демонстрировать свое тело во время выступлений. Артист, сам известный сценическими образами с минимальным количеством одежды, заявил, что внешний вид исполнителя так же важен для зрителя, как и его голос.