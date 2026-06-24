Кушанашвили жестко высказался о больной раком Лерчек

Шоумен Отар Кушанашвили жестко высказался о больной раком блогерше Лерчек (Валерия Чекалина). В шоу «Каково?!», выпуск которого опубликован на YouTube, журналист заявил, что ее диагноз «преувеличен до циклопических масштабов».

Ранее 33-летнюю звезду, которая борется с раком желудка, заметили в Гостином дворе на фестивале современного искусства «Традиции и современность». Затем пользователи заинтересовались другими кадрами Лерчек — со свадьбы друзей и из элитного спортзала.

«Конечно, у нее есть диагноз. Но он преувеличен до циклопических масштабов. Пациент не сможет даже выйти из больницы, если существует угроза жизни и здоровью. И уж тем более никто из врачей не даст ему добро на посещение спортзала», — заявил Кушанашвили.

Однако Отара смущает не только активность сетевой знаменитости, но и ее попытки сохранить прежнюю гламурную жизнь. По мнению журналиста, «выпендреж» у нее в крови.

Вместе с тем шоумен подчеркнул, что не желает Лерчек ничего плохого и не отрицает сам факт болезни, однако пройдя через тяжелое лечение рака он стал иначе воспринимать чужие страдания.

«Я не злорадствую, просто злит поведение пациентов, которые бьют себя в грудь и продают косметику, — их не переделать. А то, что там есть диагноз и то, что там есть врач, имя которого она обнародовала, я с этим не спорил. Мне жалко всех, кто болен», — сказал он.

Кушанашвили призвал подписчиков заботиться о себе, а также пожелал здоровья Чекалиной, подчеркнув, что борьбу с болезнью она могла демонстрировать иначе.