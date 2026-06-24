Дочь певицы Валерии Анна Шульгина роскошно отметила 33-летие в Дубае

21 июня дочь певицы Валерии Анна Шульгина отметила 33-й день рождения. Праздник артистка, выступающая под псевдонимом SHENA? провела в одном из заведений Дубая в кругу близких.

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День рождения прошел в теплой и праздничной атмосфере. Шульгина с удовольствием принимала поздравления и веселилась вместе с гостями, которые остались довольны вечером.

Особое внимание присутствующих привлек наряд певицы. Для мероприятия она выбрала комплект из юбки и укороченного топа, подчеркнувший ее стройную фигуру.

Пользователи социальных сетей также присоединились к поздравлениям, пожелав дочери Валерии счастья, успехов и всего самого доброго в новом году жизни.

— Хочется говорить мало. Все еще делаю то, что люблю. Все еще окружена людьми, которых люблю. Все еще не понимаю, когда именно мы все успели стать взрослыми. Спасибо каждому, кто рядом, — заявила Анна Шульгина в видеоролике, опубликованном в соцсетях.

Ранее Shena поделилась, что с десяти лет ее мучили панические атаки, которые случались из-за пережитого стресса. Отец девушки злоупотреблял спиртным и нередко распускал руки.