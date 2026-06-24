Врач оценил травму телеведущего Диброва

По данным СМИ, Дмитрий Дибров получил травму после падения. Сообщается, что у телеведущего диагностировали перелом ключицы. Врачи рекомендовали операцию с установкой пластины. Сам Дибров, как пишут журналисты, якобы не спешит соглашаться на хирургическое вмешательство.

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Травматолог прокомментировал, насколько серьезна такая травма, можно ли обойтись без операции и чем грозит отказ от фиксации.

- Перелом ключицы кажется не самой страшной травмой, но это ошибочное мнение, - говорит врач-травматолог одной из столичных клиник. - Ключица участвует в движении руки и влияет на положение всего плеча. Если перелом со смещением срастется неправильно, человек будет испытывать постоянную боль, движения станут ограниченными, рука начнет слабеть и деформироваться.

Если кость сломана без смещения, часто можно обойтись без операции. Но если отломки разошлись, тогда необходима операция с пластиной, чтобы вернуть кость в правильное положение. После операции меньше риск, что кость срастется криво или вообще не срастется.

- Диброву 66 лет. Это опасный возраст для такой операции?

- Возраст не является запретом для операции. Но перед вмешательством нужно пройти обследование, узнать, есть ли сопутствующие заболевания. Если анализы в норме, то операция переносится хорошо.

- Может ли ключица сама срастись?

- Ключица часто срастается без операции, если нет смещения. Но если перелом со смещением, она может срастись неправильно. Человек будет чувствовать боль в плече, спать станет неудобно, поднять руку сложно. А бывает такое, что перелом не срастается, тогда боли будут постоянными.

Перелом ключицы не относится к самым опасным травмам, но это не пустяк. Рука нужна каждый день, чтобы одеться, умыться, сесть за руль, работать, спать на боку. Неправильно сросшаяся ключица может напоминать о себе годами.

- После операции потребуется долгая реабилитация?

- Человек не сразу вернется к обычной жизни. После фиксации пластиной рука некоторое время находится в косыночной повязке. Потом начинается разработка локтя, кисти, плеча. В среднем на бытовое восстановление уходит несколько недель, на сращение - около 2-3 месяцев. Ну а чтобы плечо стало прежнем, может понадобится и полгода. Тут все зависит от характера перелома, качества кости и дисциплины пациента.

- Почему ключица могла сломаться так легко?

- Ключица - одна из самых часто ломающихся костей. Человек обычно падает на бок, на плечо или на вытянутую руку. Удар передается по плечевому поясу, и ключица ломается. Иногда кажется, что падение было пустяковое, а перелом получается серьезный.

- Люди часто отказываются от таких операций?

- Часто. Многие пациенты боятся операции, наркоза, боли, металла в теле, осложнений, повторной операции по удалению пластины. Это нормально. Особенно если человек публичный. Но если несколько специалистов считают, что операция нужна, лучше не геройствовать.

- Какой бы совет дали пострадавшему?

- Если перелом без серьезного смещения, возможно, можно лечиться консервативно. Если смещение выраженное и врачи говорят о пластине, лучше соглашаться. В такой ситуации лучше не терять время. Потом исправлять будет сложнее.