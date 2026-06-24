Певец Niletto сделал несколько громких признаний о личной жизни

Певец Niletto (Данил Прытков) сделал несколько громких признаний о своей личной жизни. В шоу «Что о тебе думают?», выпуск которого опубликован на площадке «VK Видео», он рассказал, что занялся сексом с фанаткой, которая выходила замуж.

Артист обычно не раскрывает подробности личной жизни, однако в этот раз признался, что вступал в интимные отношения с фанатками. Одна из них сама пришла к нему.

«Мы попили вина, и она мне показывает кольцо. Говорит: у меня вообще парень есть, и он мне предложение вчера сделал, я согласилась. В тот момент я себе позволил это сделать. Подумал, что, возможно, я этого парня от чего-то спасаю. Я почувствовал себя немного героем, — сделал свое дело, и все остались в плюсе, я надеюсь», — заявил Прытков.

Поклонницы нередко просят артиста удивить публику более откровенными шоу, однако сам Niletto скептически относится к таким предложениям. Он подчеркнул, что его не удастся уговорить на стриптиз во время корпоратива, даже за большой гонорар.

«Те люди, которые меня очень хорошо знают, скажут, что мое отношение к деньгам, собственному достоинству, себе, статусу и команде, которая со мной работает, точно не позволит мне так сделать. Плюс у меня есть девушка — она не поймет. Только из-за этого я себе этого не позволю», — заявил он.

Отдельное внимание Niletto уделил и Люсе Чеботиной. Слухи о возможном романе появляются регулярно. Он назвал ее красивой, однако признался, что мало с ней общался и не знает ее характер.

Прытков также высказался о том, что его сравнивают с другим музыкантом — Xolidayboy. По его мнению, они «два фрика визуально». При этом Niletto отметил, что много времени уделяет тренировкам и уверен, что его коллега «не вывезет» то, что он делает.