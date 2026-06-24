Певица Глюкоза рассказала о планах завести третьего ребенка и готовности к внукам

Певица Наталья Ионова-Чистякова, известная как Глюкоза, посетила подкаст «Правило 34», в котором рассказала о совместной жизни с супругом Александром Чистяковым и взаимоотношениях с детьми.

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Супруги воспитывают двух дочерей — 19-летнюю Лидию, которая занимается музыкальной карьерой, и 14-летнюю Веру. По словам Глюкозы, старшая дочь уже постепенно начинает самостоятельную жизнь.

Певица рассказала, что у Лидии есть молодой человек, собственные планы и все больше независимости. Девушка самостоятельно путешествует, строит график и все чаще принимает решения без участия родителей. Также певица призналась, что не против того, чтобы в будущем снова стать матерью.

— Я думаю. Это было бы прикольно, потому что этот ребенок открыл бы совершенно новые ощущения внутри нашего дома, потому что все уже устоялось. Есть парадигма, в которой мы живем и ничего не меняется. Мне кажется, когда появляется малыш, ось Земли двигается и начинает все происходить по-другому, — призналась Глюкоза.

Артистка отметила, что родила старшую дочь в 21 год, и уже через два года Лидия достигнет того же возраста. Отвечая на вопрос ведущих о том, готова ли она к тому, что дочь тоже может стать матерью в столь молодом возрасте, певица призналась, что не исключает никаких сценариев. Глюкоза подчеркнула, что спокойно относится к перспективе стать бабушкой и готова принять такой поворот событий.

В день 40-летия певица опубликовала в Сети свои откровенные снимки. Она также показала фото, на котором предстала в косметической маске и с несобранными волосами. Поклонники активно поздравляли певицу с днем рождения. Некоторые выразили восхищение ее фигурой, в то время как другие отметили, что внешний вид Ионовой показался им невеселым.

Поклонники певицы обратили внимание на резкое изменение образа и поведения артистки. По мнению нарколога Василия Шурова, в этом виноваты наркотики. Он считает, что никакие душевные переживания или таблетки не могут влиять на человека подобным образом.