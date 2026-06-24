Певица Анна Седокова потеряла равновесие и упала на сцене во время церемонии VOICE INFLUENCER AWARDS 2026, сообщает «Звездач».

Инцидент произошел, когда один из блогеров поднялся к ней с букетом цветов. Артистка не удержалась и рухнула на пол. Окружающие помогли Седоковой подняться. После этого она приняла букет и продолжила выступление. Кадры произошедшего появились в сети.

Анна Седокова — украинская и российская поп-певица, автор песен, актриса и телеведущая. Широкую известность ей принесло участие в «золотом составе» группы «ВИА Гра» в начале 2000-х, где она записала такие хиты, как «Стоп-стоп-стоп», «Океан и три реки» и «Притяжения больше нет».

С 2006 года Седокова начала сольную карьеру, выпустила несколько альбомов, включая «Личное», «Настоящее», «Про любовь» и «Сердце в бинтах», а также сотрудничала с Universal Music Group. Помимо музыки, она работала на телевидении, снималась в кино, издала книги и запустила собственный бренд одежды LA Story. В 2022 году она перепела хит «ВИА Гры» «Не оставляй меня, любимый».

Седокова пожаловалась на депрессию

Ранее PR-менеджер Анны Седоковой отказалась комментировать иск о разделе имущества, поданный родственниками покойного бывшего мужа певицы баскетболиста Яниса Тиммы.