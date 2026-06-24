Домашнее насилие, монастырь, ЭКО: как живет актер Антон Макарский

Актер Антон Макарский на протяжении нескольких лет не появляется в новых проектах. News.ru рассказал, что известно о жизни знаменитости и чем он занимается сейчас.

Путь к успеху

Антон Макарский родился 26 ноября 1975 года в Пензе. Окончил Щукинское училище. Сперва играл в мюзиклах — в 2002 году артист получил роль Феба де Шатопера в русской версии «Нотр-Дам де Пари». На сцене он спел арию Belle, ставшую популярной среди зрителей.

В 2003 году Макарский сыграл князя Андрея Долгорукого в сериале «Бедная Настя». Также появился в проектах «Любовные авантюры», «Грехи отцов», «Кровавая Мэри», «Примадонна», «Женить Казанову», «Гражданин Никто», «Крым» и других. Всего его фильмография насчитывает 60 работ.

Личная жизнь

Антон более 20 лет женат на певице Виктории Макарской. Супруги долгое время не могли стать родителями, однако в 38 лет жена артиста смогла забеременеть и родила дочь. В 2015 году в семье Макарских появился сын.

Недавно Макарская вступилась за супруга после того, как в Сети появились фрагменты старого интервью пары. В нем актер стер помаду с губ жены, заявив, что не позволит никому красить ее губы в его отсутствие.

«Они же взяли старое интервью и вырезали фразу после его слов про "я не разрешаю жене красить губы". Они вырезали фразу Антона: "Потому что я в любой момент должен иметь возможность жену поцеловать"», — заявила она.

После этих слов поклонники прониклись к женщине еще большим сочувствием. По их мнению, она является жертвой домашнего насилия.

«Девочки молодые мне все сочувствуют. Никто даже и не думает отбивать у меня Антона. Слава Богу за все! С ним вообще жизнь невозможна. Девочки, это так, да. Идите, идите, идите от Макарского все подальше», — сказала Виктория.

В 2025 году Макарская в одном из шоу заявила, что на протяжении 24 лет живет с абьюзером. Актер на съемки выпуска пришел в футболке с надписью «Абьюзер».

«Он же не шутит, что маечку такую надел, он действительно абьюзер. Но дело в том, что 24 года жизни с абьюзером... Я благодарю Бога за это! Потому что тот фантастический полет, взлет, который я получаю, узнавая все о мироздании, — это можно получить только от человека с таким тяжелым характером», — сказала она.

Чем сейчас занимается Макарский

Антон Макарский активно продолжает развиваться в творчестве: пишет песни, выступает на сцене с женой и снимает фильмы о святынях России. При этом от съемок в кино он отказался, объяснив это однообразием предлагаемых ролей.

В апреле 2022 года Макарский сказал, что хочет уйти в монастырь вместе с женой. Но позже решил, что у их семьи «другой путь». Кроме того, в сентябре того же года супруги опровергли слухи о переезде из России.