Директор Полины Гагариной бросил жену ради певицы
Недавно папарацци запечатлели, как певица Полина Гагарина обнимается со своим концертным директором Сергеем Сметаниным. Как сообщает «КП», выяснилось, что менеджер ради романа бросил жену.
Слухи о расставании Гагариной с танцором Стасом Миковым появились прошлой весной. Певица перестала выкладывать в соцсетях совместные снимки. Разрыв совпал с появлением у нее нового концертного директора Сергея Сметанина.
«Миков по-прежнему работает танцором в коллективе Полины, у них сохранились хорошие дружеские отношения. Но он с головой ушел в свое хобби: называет себя в соцсетях "телесным терапевтом" и "шаманом"», — заявляют в окружении танцора.
Пару недель назад Полина опубликовала загадочное фото, на котором держит большой букет, а на ее ноге лежит мужская рука. Сметанин же на недавней премии МУЗ-ТВ не отходил от Гагариной ни на шаг.
По словам подруг, артистку с новым возлюбленным познакомил бывший продюсер Константин Меладзе. В прошлом Сметанин был концертным директором Веры Брежневой. Сергей и Полина быстро сблизились: он во вкусе знаменитости, а также вежливый «и не заносчивый».
«Сметанин всегда был в тени своих певиц и даже рядом с Полиной, несмотря на их служебный роман, держится уверенно, но очень скромно. Он не из тех звездных кавалеров, которые будут направо и налево пиариться на своих пассиях», — отмечают источники.
Известно, что Сметанин выпускник Московского государственного лингвистического университета. Он начинал карьеру в коллективе певицы Нюши, где познакомился со своей женой Лизой. Пара провела вместе много лет, несмотря на проживание в разных городах, однако все изменилось, когда Сергей стал работать с Полиной Гагариной.
Отмечается, что на портале мировых судей имеется свидетельство о разводе Сметанина и его бывшей супруги. Судя по документу, на развод подала Елизавета — предположительно, узнав о романе мужа с Гагариной. Общих детей у них нет, из-за чего уже через месяц после подачи заявления пару официально развели.