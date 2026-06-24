«Он еще Гном Гномыч»: Рудковская о спортивной карьере своего сына

Продюсер Яна Рудковская впервые прокомментировала спортивное будущее своего сына Александра. Как сообщает «Пятый канал», она заявила, что мальчик не предает Россию, а будет прославлять ее вместе с Азербайджаном.

В мае СМИ сообщили, что сын Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Некоторые вспомнили слова Плющенко, который ранее осуждал коллег, решивших сделать аналогичный шаг.

Рудковская призналась, что она рада появлению у Александра возможности «попробовать себя».

«Это не значит, что Саша кого-то предал. Мой сын — маленький мальчик. Он еще только начинает свои шаги. Ему 13 лет. Он еще совсем Гном Гномыч. И, как правильно сказал, он будет прославлять две страны, Россию и Азербайджан, потому что он будет представлять российскую школу фигурного катания своего папы», — заявила продюсер.

Комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя ситуацию, считает, что у семьи могут быть как экономические интересы, так и прагматические, связанные с недопуском России к международным соревнованиям, в том числе к Олимпийским играм. Вместе с тем осуждать или радоваться он не стал. Фигурист Никита Кацалапов считает, что на ситуацию можно смотреть с разных сторон, но допустил, что «семья Плющенко как великие спортсмены знают, что делают».