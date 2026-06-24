Стивен Сигал резко снизил цену на особняк в Подмосковье

Актер Стивен Сигал уже более полугода пытается продать свой элитный дом в поселке Усово на Рублевке, сообщает Shot.

Изначально особняк стоил 700 миллионов рублей, теперь цену снизили до 650 миллионов. Представитель артиста подтвердил, что при торге можно договориться о скидке еще на 50 миллионов.

За эти деньги покупатель получит участок в 15 соток с двухэтажным домом площадью 500 квадратных метров в стиле американской классики и гостевой постройкой. Внутри — четыре спальни, семь санузлов, кинотеатр, винная комната и помещение для чемоданов. В гостевом доме — баня и сауна. Рядом — пляжи на охраняемой территории.

Сигал объяснил продажу фразой «время пришло», но позже заявил, что просто хочет улучшить жилищные условия. У актера три гражданства — американское, российское и сербское. Паспорт РФ он получил в 2016 году, с 2018 года был спецпредставителем МИД по гуманитарным связям с США, а с 2019-го постоянно живет в Подмосковье.

Стивен Сигал объяснил продажу своего особняка на Рублевке

Ранее сообщалось, что певец Валерий Сюткин выставил на продажу квартиру в центре Москвы на Сретенском бульваре. Недвижимость площадью 232 квадратных метра расположена в историческом здании XIX века. Артист рассчитывал получить за лот около пяти миллионов евро — по текущему курсу эта сумма превышает 500 миллионов рублей.