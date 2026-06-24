Влад Топалов рассказал о кризисах в браке с Региной Тодоренко

Певец Влад Топалов рассказал о кризисах в браке с телеведущей Региной Тодоренко. Как сообщает «Пятый канал», в шоу «Ставка на любовь» он признался, что у них бывали сложные периоды.

По словам артиста, это связано с тем, что у них обоих непростой характер. При этом Топалов заметил, что Тодоренко ему помогает меняться и делает его мягче.

«Региша во многом меня дополняет, делает меня добрее, светлее. У Регишки, наоборот, характер слишком взрывной. Мы работаем над отношениями. Это тяжелый, большой труд», — заявил он.

Певец добавил, что их пару не все принимают, даже среди самых близких друзей. По его словам, окружающим бывает непросто понять их семейные отношения.

Напомним, что Топалов и Тодоренко женаты уже восемь лет. В браке они воспитывают троих сыновей: Михаила, Мирослава и Федора.