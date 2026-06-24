Мария Кожевникова оказалась в центре скандала из-за арендованного особняка

Актриса Мария Кожевникова и ее супруг Евгений Васильев покинули двухэтажный особняк на берегу Волги в деревне Шоша, который снимали 12 лет, сообщает Mash.

При выезде они забрали все движимое имущество: технику, лампочки, краны и даже унитазы, утверждает владелец Виктор Лепницкий. Причина — долговая расписка на 375 тысяч долларов, которую Васильев выдал хозяину в счет аренды.

По версии Лепницкого, в 2014 году он попросил арендатора помочь с покупкой недвижимости в Испании. Васильев предложил оплатить проживание авансом, оформив долговую расписку на $375 тысяч. Лепницкий согласился, не зная, что Васильев останется в доме еще на пять лет. Арендатор отказывался подписывать договор и затягивал выезд.

После съезда в 2019 году Васильев подал иск, утверждая, что расписка — не арендный платеж, а займ, а в усадьбе он жил бесплатно, пока Лепницкий должен ему деньги. Тушинский суд встал на сторону съемщика. Из-за роста курса валюты сумма исковых требований увеличилась. В счет погашения долга у бывшего владельца уже изъяли гостиницу, под угрозой — дом, который оформлен на сына Лепницкого. Сам 64-летний предприниматель сейчас живет в Митино с девятью кошками, лишившись значительной части состояния.