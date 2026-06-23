Певец Алексей Воробьев рассказал, как влюбился в Аиду Гарифуллину

Артист Алексей Воробьев в беседе с журналистами рассказал, как влюбился в оперную певицу Аиду Гарифуллину. По словам исполнителя, до встречи с ней в любовь он «давно не верил».

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— Одна секунда, один взгляд, одна встреча изменила то, каким я знал мир. Любовь стоит того, чтобы поставить на кон все. Ради того, чтобы сделать человека по-настоящему счастливым, — высказался он.

Воробьев добавил, что именно рядом с Гарифуллиной ему не нужно все время «играть в сильного, успешного, остроумного, удобного».

— Аида для меня — не просто любимая женщина. Она моя муза, достойная восхищения, — человек огромной силы, таланта, достоинства, внутренней красоты, — цитирует певца Aif.ru.

При этом у возлюбленной артиста есть дочь от прошлых отношений. Воробьева наличие ребенка совсем не смущает. Он старается стать отличным отчимом.

О том, что певец больше не свободен, общественность узнала только летом 2025 года — он начал появляться с Гарифуллиной на светских мероприятиях. «Вечерняя Москва» рассказала историю их любви.