СМИ: Ходченкова показала фото с тайным мужем

СМИ сообщают, что Светлана Ходченкова показала фото с тайным мужем. Это первая подобная публикация актрисы — Ходченкова предпочитает не обсуждать личную жизнь публично. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Фотографии были сделаны во время велопрогулки в Павловске. Отмечается, что фанаты актрисы заметили, что во время поездки та была не одна.

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Предполагается, что вместе с ней был ее нынешний супруг — Ходченкова не раскрывает его личность, но факт замужества подтвердила ее мать.

Ранее актер Данила Якушев женился на 19-летней модели Кристине Недуруевой.