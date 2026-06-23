Люся Чеботина рассказала, какие люди ее раздражают

Люся Чеботина рассказала, какие люди вызывают у нее раздражение. Певица отметила, что сейчас ее уже сложно вывести из себя. Она заявила, что не может назвать какой-то один тип людей, который ее особенно бесит, однако сделала важное уточнение: хуже всего она переносит тех, кто опаздывает.

Артистка отметила, что именно непунктуальность для нее — самое неприятное качество в профессиональной среде. По ее словам, в остальном она стала гораздо спокойнее и уже не реагирует так остро, как раньше. При этом Чеботина подчеркнула, что опоздания воспринимает особенно негативно именно потому, что они мешают работе и нарушают договоренности.

В эфире певица также ответила на вопрос, что для нее значит выражение «быть как Прохор Шаляпин». Чеботина с улыбкой пояснила: «Это значит не работать, лежать на Мальдивах и ни в чем себе не отказывать». При этом она сразу добавила, что относится к Шаляпину тепло и назвала его «хорошим, веселым и талантливым человеком».

Ранее Люся Чеботина рассказывала о возвращении к форме, которую считает для себя оптимальной. Тогда она призналась, что не сидит на жестких диетах, но старается следить за питанием и за две недели уже сбросила два килограмма.