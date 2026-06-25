Пластический хирург усомнилась, что Самойлова сделала ринопластику

Хирург Софья Абдулаева заявила, что не видит следов новой ринопластики у Оксаны Самойловой.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что эффект вздёрнутого кончика носа на свежих фото, вероятно, был достигнут без хирургического вмешательства.

«Внешность на фото и видео может заметно меняться из‑за ракурса, освещения, макияжа, ретуши, фильтров камеры и мимики. Это обычная проблема при попытках оценить лицо по соцсетям. <…> Они (филлеры) создают оптическую иллюзию более компактного или вздёрнутого носа за счёт перераспределения объёмов», — объяснила специалист.

Ранее Оксана Самойлова впервые попробовала себя в роли пилота вертолёта. Блогерша опубликовала в личном блоге новое видео, которое было снято прямо в кабине экипажа. Бывшая супруга Джигана продемонстрировала, как управляет летательным аппаратом под руководством опытного инструктора.

Оказалось, что сесть за штурвал вертолёта — давняя мечта Самойловой. Блогерша призналась, что поставила перед собой амбициозную цель: получить лицензию частного пилота (PPL — Private Pilot Licence) уже к «концу сезона».