The Rolling Stones могут отказаться от мировых туров из-за изматывающих поездок

Гитарист группы The Rolling Stones Кит Ричардс заявил, что коллектив может отказаться от масштабных гастрольных туров в будущем.

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«Я не знаю, возможны ли ещё туры. Больше всего выматывают постоянные переезды. Но я вполне допускаю, что мы могли бы устроить серию концертов в одном городе — в Лондоне, Нью-Йорке, Париже или где угодно», — сказал музыкант.

Последний тур группы состоялся в 2024 году в поддержку альбома Hackney Diamonds. При этом фронтмен Мик Джаггер ранее заявлял, что хотел бы вновь выступить с гастролями, если такая возможность появится.

В июле группа выпустит новый альбом Foreign Tongues, напоминает журнал The Rolling Stone.