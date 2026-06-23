Виктория Боня заявила, что Билл Гейтс травит людей с самолетов

Блогер Виктория Боня выступила с обвинениями в адрес американского предпринимателя Билла Гейтса. В соцсетях она заявила, что миллиардер якобы причастен к проектам по изменению климата и распылению веществ в атмосфере через самолёты.

В качестве аргумента Боня показала фрагмент телесюжета о технологиях, связанных с отражением солнечного света для снижения температуры на Земле. После этого она связала следы от самолётов в небе с так называемыми «химтрейлами» и раскритиковала подобные инициативы.

Также блогер посоветовала подписчикам уделять внимание «очищению организма», отключать на ночь Wi-Fi и отказаться от использования пластиковых стаканчиков.