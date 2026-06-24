Бузова сняла клип в доме Майкла Джексона

Певица Ольга Бузова в Telegram-канале рассказала, как сняла клип в одном из домов певца Майкла Джексона.

«Сегодня я вспоминаю, как снимала свой клип на «Хит-парад» в Лос-Анджелесе в августе 2017 года в одном из его домов. Мне так сказал наш режиссер! Это было что-то невероятное!» — поделилась артистка.

Бузова назвала Джексона королем поп-музыки, который оказал огромное влияние на шоу-бизнес. Она поделилась архивными кадрами со съемок клипа «Хит-парад».

28 мая в российском прокате вышла лента «Майкл» Антуана Фукуа. Самого артиста сыграл его племянник. Другие родственники звезды тоже поучаствовали в производстве картины, которая полностью игнорирует тему обвинений в насилии над детьми и сосредотачивается на отношениях Джексона с деспотичным отцом.

1 июня биографический фильм о Майкле Джексоне стал лидером кинопроката в России и собрал 320,5 млн рублей. 22 июня стало известно, что картина собрала еще 188,4 млн рублей за выходные. «Майкл» обошел третьего «Холопа» и снова возглавил кинопрокат в России.