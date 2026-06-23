Актер Данила Якушев женился на 19-летней модели Кристине Недуруевой

40-летний актер Данила Якушев женился на 19-летней модели Кристиной Недуруевой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, пара познакомилась в Санкт-Петербурге — они жили в соседних домах, когда Якушев был там во время съемок. Спустя два года они познакомились, а в прошлом году актер сделал Недуруевой предложение. Девушка согласилась, после чего стала директором артиста.

23 июня Якушев выложил в соцсетях фото со свадьбы — два снимка из загса. На фото можно увидеть, что свадьба прошла в классическом стиле — Якушев надел костюм и галстуку, а Недуруева была в белом платье.

Ранее СМИ сообщили о тайной свадьбе 62-летнего Брэда Питта и 33-летней Инес де Рамон.