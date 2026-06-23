Раскрыты наследники народного артиста Ножкина

Имущество народного артиста РСФСР Михаила Ножкина может унаследовать его внебрачный сын. Об этом рассказал адвокат Александр Бенхин в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, ключевым фактором в вопросе является наличие завещания или решение суда о подтверждении родства. При наличии завещания сын артиста унаследует его имущество через полгода. В противном случае вступит в силу закон об очередях наследования, и родственнику Ножкина придется предоставить результаты теста ДНК.

«При подтверждении родства, по суду этот человек становится наследником первой очереди. И тогда ему достанется наследство Ножкина», — заключил Бенхин.

Об уходе Ножкина сообщили 23 июня, ему было 89 лет. Артист запомнился зрителям по ролям в фильмах «Хождение по мукам» и «Ошибка резидента».