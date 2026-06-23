С Пугачевой взыскали долг по коммунальным платежам

Суд взыскал с певицы Аллы Пугачевой долг по коммунальным платежам. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что в адрес певицы было подано два иска от теплоснабжающей организации «МОЭК». Суд встал на сторону компании.

В итоге с Пугачевой взыскали 17 тысяч рублей по двум судебным приказам. Первый — на сумму 8722,19 рублей, а второй на 8658,09 рублей.

Ранее адвокат Матвеев заявил, что Пугачева не может продать замок в деревне Грязь из-за слишком больших расходов на его содержание.