Лещенко трогательно высказался об актере Ножкине

Народный артист РСФСР Лев Лещенко высказался об актере и поэте-песеннике Михаиле Ножкине. Его слова передает NEWS.ru.

Певец назвал своего коллегу и друга символом эпохи шестидесятых годов и выразил восхищение творчеством музыканта.

«Миша олицетворял целую эпоху. Он был человеком разносторонних талантов: прекрасный поэт, великолепный актер. В наше время это было своеобразным откровением. У него был целый цикл военных песен, он был великим романтиком», — сообщил Лев Валерьянович.

Лещенко отметил, что сохраняет также теплые воспоминания о фильмах с участием Ножкина. «Мы восхищались игрой, органикой. Рядом с ним были, конечно, выдающиеся поэты, композиторы и актеры», — добавил он.

Ранее певец Лев Лещенко назвал народного артиста Левона Оганезова величайшим музыкантом и человеком светлых помыслов.