«Боже, помоги!»: Нетребко показала 17-летнего «особенного» сына и пожаловалась на невыносимую жару

Оперная дива взмолила о пощаде. Поклонники принялись давать советы любимице, а заодно сделали комплимент ее повзрослевшему наследнику.

57-летняя Анна Нетребко вышла на связь с поклонниками, чтобы порадовать их свежими фото. Ну и заодно пожаловаться на невыносимую жару в Париже. Оперная дива прибыла в столицу Франции с сестрой Натальей и сыном Тьяго, которому уже 17. Юноша везде сопровождает знаменитую мать, отчасти и из-за своего диагноза. У наследника звезды аутизм, и Нетребко предпочитает не оставлять сына с посторонними, самостоятельно занимаясь его развитием и воспитанием.

«+35 градусов жары! Вы держитесь? Я еле-еле. Вообще-то это только начало. Боже, помоги», — написала Анна в своем блоге. На фото певица предстала в черном платье из шелка и изысканных туфельках изумрудного цвета. Образ дополнял дизайнерский клатч с декором из сине-зеленых перьев. Тьяго был одет в темные брюки и льняную рубашку с длинным рукавом.

«Взрослый сын, а вы такая молодая, Анна», «Анна, какой у вас чудесный и взрослый сын. У нашего старшего сына тоже аутизм. он очень любит „Подмосковные вечера“ в вашем исполнении в дуэте с Дмитрием Хворостовским», «Красавица с рыцарем», «Анна, прыгайте в фонтан. Вам можно!», — пишут фолловеры.

Напомним, уже несколько лет Нетребко с сыном живут в Вене. Сестра Наталья проживает в родном Краснодаре, изредка навещая Анну за границей. В конце 2024 года певица объявила о разводе с супругом Юсифом Эйвазовым. Предположительно, брак распался из-за отношений на расстоянии. Артист обосновался и работал в Баку, из-за чего встречи были крайне нерегулярными, а после и вовсе сошли на нет. Тем не менее, они продолжают тепло общаться и иногда даже одаривают друг друга «лайками» и комплиментами в соцсети.