Девятилетняя дочка Пелагеи с красными волосами дебютировала на сцене

Девятилетняя дочь певицы Пелагеи дебютировала на сцене. Девочка недавно начала осваивать фортепиано, но уже выступила с сольным номером в библиотеке-читальне. Преподаватели решили, что юная ученица уже готова показать свои навыки перед аудитории

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Пелагея лично присутствовала на выступлении дочери. Певица также вышла на сцену и исполнила несколько песен, аккомпанируя Таисии. Она поделилась радостными моментами с концерта в социальных сетях, чем восхитила поклонников. Многие отметили очевидное сходство дочери с матерью как во внешности, так и в таланте.

Таисия является единственным ребенком Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Пара оформила развод в 2020 году. Иван Телегин с 2021 года в браке с Марией Гончар, с которой состоял в отношениях еще до развода. Известно, что отец не принимает активного участия в жизни дочери.

Сама Пелагея после разрыва отношений с супругом предпочитает не комментировать тему бывшего мужа.. При этом отмечается, что Таисия, несмотря на свой юный возраст, проявляет независимый характер: мать разрешила ей покрасить несколько прядей волос в яркий красный цвет.

Еще 16 августа 2024 года Пелагея выиграла суд против Телегина. В конце мая того года дочь певицы вместе с бабушкой не смогла вылететь в Турцию, так как хоккеист наложил запрет на выезд дочери за рубеж. Что окончательно разрушило отношения пары — «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.