Раскрыт заработок Малышевой на своей клинике

Медицинский центр Елены Малышевой на Бауманской улице в Москве по итогам 2025 года получил выручку 439 миллионов рублей — практически на уровне прошлого года, сообщает «Звездач».

При этом чистая прибыль выросла с 1,7 до 11,7 миллиона рублей. Телеведущая и врач владеет 35% компании, остальное принадлежит партнерам. Клиника работает с 2016 года.

Стоимость приема у хирурга — 7200 рублей, у оториноларинголога — 5900 рублей, пребывание в стационаре — от 9600 рублей. Тогда Малышева комментировала цены так: это частная клиника, и пациенты здесь платят, а бесплатно можно обратиться в государственную поликлинику.

За время работы компания участвовала лишь в нескольких судебных разбирательствах, текущая задолженность перед налоговой составляет около тысячи рублей. В 2025 году центр перечислил более 30 миллионов рублей налогов и взносов.

В конце декабря 2025 года блогер Алена Ковальчук, известная семинарами по снижению веса, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к Елене Малышевой. Предмет спора — товарный знак «Сбрось лишнее», который принадлежит телеведущей.

Согласно материалам дела, заявление индивидуального предпринимателя Ковальчук было оставлено без движения до 22 января 2026 года. Суд потребовал устранить недостатки в оформлении иска.