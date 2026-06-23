Места на кладбище для себя и матери: как сложилась судьба певицы Ирины Отиевой

В Сети распространилось видео, на котором заслуженная артистка России Ирина Отиева покупает в магазине алкоголь. В ответ на это певица Катя Лель призвала коллег помочь женщине, которая ушла с большой сцены более 20 лет назад. Она предложила посодействовать Отиевой «вновь обрести себя и почувствовать нужной». Сама артистка в комментарии журналистам заявила, что не вернется на сцену — ей этого «не хочется». По словам Отиевой, оттуда ее «убрали все кому не лень». Как сложилась жизнь певицы и почему она больше не выступает — в материале «Вечерней Москвы».

Вместо семейного дела — сцена

Ирина Отиева родилась в Тбилиси в 1958 году. Мама и папа будущей звезды эстрады работали врачами. По национальности Отиева — армянка, а корни ее отца уходят в древнюю княжескую династию Аматуни. Старшая сестра Ирины Наталья, как и родители, поступила на учебу в медицинский университет. Родные ожидали, что Ирина продолжит семейное дело, но ее путь сложился иначе.

Талант к музыке Отиева демонстрировала с самого раннего детства: родители вспоминали, как она в возрасте всего трех месяцев реагировала на пение бабушки, будто чутко воспринимала музыку, а с годика начала петь. Помимо общеобразовательной школы, будущая певица посещала и музыкальную.

Взаимоотношения с педагогом не заладились. По воспоминаниям Отиевой, учительница била ее по рукам, а когда мама девочки попросила так больше не делать, та заявила, что вообще не будет учить Ирину: якобы она «бездарна, ничего не умеет, с ней заниматься бесполезно».

С отцом у Отиевой были сложные отношения. Когда будущая певица училась в 10-м классе, ее родители развелись из-за измен со стороны папы, о которых узнали и его дочери.

— В том подмосковном городе, где мы жили, в Химках, отец практически полгорода прооперировал. Все его боготворили. К тому же он был безумный красавец и, естественно, любимец женщин. Женщинам он тоже не отказывал во внимании. Поэтому в один прекрасный день мама попросила его уйти из дома, потому что мы, две дочери, подрастали и все понимали, ощущали, видели, — приводит слова Отиевой Woman.ru.

Певица делилась, что по отношению к отцу у нее «осталась страшная обида»: после развода с ее мамой отец перестал общаться с детьми. Она даже признавалась, что «испытала облегчение», когда папы не стало.

Ирина Отиева окончила музыкальную школу по классу фортепиано (на пианино играл и ее папа) и полюбила джаз, который исполнял и ее отец. В 17 лет девушка отправилась в Москву, где одержала победу на джазовом фестивале. После этого она смогла поступить в Гнесинку на эстрадное отделение без экзаменов. Там ее заметил пианист и композитор Игорь Бриль, который принял ее в свой джазовый ансамбль солисткой.

Карьера Отиевой развивалась стремительно: она брала уроки у певца Иосифа Кобзона, параллельно училась в экспериментальной джазовой студии, гастролировала, побеждала на всероссийских и международных конкурсах. Ей предлагали участие в европейских концертах, конкурсах и программах.

Но все изменилось после выступления в программе «Звезды Европы», которую, как рассказывала певица, увидели в Минкульте. Откровенное платье советской певицы пришлось не по душе чиновникам. Ей на несколько лет запретили выезжать за границу и лишили артистку выступлений на телевидении. Отиевой оставалось довольствоваться гастролями по Советскому Союзу и выступлениями в ресторанах.

Ирина нашла выход: она стала сотрудничать с кинорежиссерами. В итоге ее голос зазвучал в культовых советских фильмах.

Композиция «Последняя поэма» для драмы «Вам и не снилось» доносилась отовсюду. Голос артистки украсил и другие киноленты: «Чародеи», «ТАСС уполномочен заявить…», «Руанская дева по прозвищу Пышка». Отиева выпустила ряд песен и мини-альбомов, несколько лет выступала в составе группы «Стимул-Бэнд», исполняла песни с легендарными певцами Би Би Кингом и Стиви Уандером.

Однако, выпустив альбом «Двадцать лет любви» на 20-летие творческой деятельности, певица свернула свою концертную деятельность. Она получила педагогическое образование в Гнесинке, но долго преподавателем вокала не проработала.

«Я хочу быть свободной»

В молодости Отиева состояла в отношениях с композитором Александром Пищиковым, который был старше нее на 15 лет. Их роман продлился два года, но брак пара так и не зарегистрировала: мать певицы была против их союза. Затем Отиева встречалась со своим концертным директором Алексеем Данченко, но разорвала отношения, потому что влюбилась в другого. Тем не менее Отиева и Данченко сохранили рабочие отношения.

Певица задалась целью стать матерью после расставания с Данченко. Вскоре она родила дочь Злату, личность отца которой никогда не раскрывала. Известно только, что мужчина был женат и не планировал уходить из семьи ради артистки и их общей дочери.

— К тому моменту я была настолько самодостаточна, что не видела смысла создавать семью. Это моя давняя позиция. Как только у меня уходят сильные чувства к человеку, страсть, перемешанная с любовью, я не могу с ним жить, спать, видеть его не могу.

Сплошное раздражение. Всегда ухожу сама. Лгать, изворачиваться, а при встрече с другим мужчиной, который понравился, вести двойную-тройную жизнь? Однажды я обожглась на этом, изменила. Я поняла, что себя уничтожаю этим. Я хочу быть свободной, — признавалась Отиева, слова которой приводит 78.ru.

Когда певице было 50 лет, она начала встречаться с учеником своего курса Мартом Бабаяном, который был младше артистки на 18 лет. Этот роман не продлился долго: молодой человек записал альбом с помощью наставницы, а потом бросил ее.

В 2020 году вышел выпуск программы «Пусть говорят» об Отиевой, в котором зрители узнали много нового о некогда знаменитой артистке. В эфире прозвучали слова друга певицы, который утверждал, что она тяжело переживала расставание с молодым ухажером, из-за чего якобы начала злоупотреблять спиртным.

Журналисты попали к Отиевой в гости и провели скрытую съемку: на записи артистка в халате и с растрепанными волосами призналась, что «мучается из-за всего», купила места на кладбище для себя и матери и обвинила друзей в том, что те ее бросили.

После выхода программы в эфир Отиева поспешила обратиться к поклонникам в социальных сетях, заявив, что в день съемок болела: у нее была температура 38,3. По ее словам, она в тот день ждала дочь и подругу, а на пороге появились сотрудники программы «Пусть говорят» с цветами. Следуя принципам армянского гостеприимства, она пригласила их за стол.

— Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что все, что я говорила, было записано на скрытую камеру. Какая мерзость, подлость и гадость! Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства, — написала в соцсетях Отиева.

После инцидента певица пропала из публичного пространства. В 2022 году она заявила, что не желает принимать участия в шоу и разговаривать с журналистами. В 2023 году певица порадовала поклонников новым треком «Когда ты уйдешь», который представила вместе с Мартом Бабаяном. Дочь Отиевой поступила на факультет журналистики, но решила пойти по стопам матери и занялась вокалом. Несколько лет назад Злата вышла замуж.

Далеким от публичного пространства стал и кумир 90-х Андрей Губин. Долгие годы о певце ничего не было слышно, пока не вышло его интервью с журналисткой Ксенией Собчак. Оказалось, что артист серьезно болен. Какой диагноз у Губина и что известно об этом заболевании — в материале «Вечерней Москвы».