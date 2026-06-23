Лука Сафронов похудел на 170 килограммов

Сын известного художника Никаса Сафронова 35-летний Лука рассказал о серьезной трансформации своего тела. Он сообщил, что ему удалось сбросить порядка 170 килограммов, сообщает «Вечерняя Москва.

По словам Луки, решение похудеть было продиктовано не только заботой о здоровье, но и желанием уйти от излишнего внимания к своей внешности. При этом Лука не стал раскрывать детали метода, который помог ему добиться таких результатов. В интернете уже появились предположения о возможной операции, однако официального подтверждения этой версии нет.

Лука Сафронов с детства страдал ожирением, и к 18 годам его вес перевалил за 160 килограммов. В 2008-2009 годах Лука сел на строгую диету, стал заниматься спортом и похудел до 76 килограммов. Однако вскоре проблемы с весом вернулись. В августе 2022 года его вес достиг отметки в 289 килограммов.

Ранее сообщалось, что 53-летняя жительница Великобритании Лиза Мейдмент смогла похудеть на 51 килограмм ради семьи и здоровья. Для этого она сменила образ жизни и постоянно поддерживала активность. В 49 лет женщина весила 102 килограмма.