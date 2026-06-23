$73.7784.59

Место смерти Мэрилин Монро могло быть постановочным: новые детали загадочной гибели актрисы

Super.ru

Место смерти Мэрилин Монро могло быть постановочным, пишет TMZ. По информации портала, появились новые доказательство того, что актриса не ушла из жизни по собственной воле — вероятнее всего, это было убийство. Причём в кончине по-прежнему подозревают братьев Кеннеди.

Появились новые детали загадочной гибели Мэрилин Монро
© Super.ru

В новом материале TMZ сообщается о «тревожных» признаках, которые были обнаружены на мести смерти Мэрилин и о которых ранее умолчали. Так, постельное бельё было «подозрительно чистым», а флаконы с лекарствами были расставлены слишком аккуратно этикетками наружу, что, по мнению экспертов, не соответствует типичной обстановке при передозировке.

«Никто не инсценирует самоубийство, чтобы оно выглядело более убедительно», — утверждает экс-следователем по нераскрытым делам в беседе с журналистами.

Исполнительный продюсер Харви Левин настаивает, что смерть знаменитости может «куда более зловещей, чем кажется». В частности, вызывает подозрения тревожный телефонный разговор Мэрилин, в котором она рассказывает, что поругалась с Робертом Кеннеди перед их последней встречей.

В беседе с неизвестным Монро утверждала, что знает много тайн тогдашнего президента США и его брата, с которыми она состояла в романтических отношениях.

«Я знаю много секретов о семье Кеннеди. Опасных секретов», — говорила она, уточняя, что однажды эти секреты «потрясут весь мир».

Из записи разговора ясно, что, помимо прочего, знаменитость много и неразборчиво говорила о предательстве, любовных связях и высокопоставленных людях. Есть мнение, что это свидетельствует о том, что у некоторых лиц, включая Джона и Роберта Кеннеди, были все основания избавиться от знаменитости.

Читайте также: Обнародованы ужасающие подробности смерти Мэрилин Монро: кто и почему мог убить актрису