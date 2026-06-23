«Седая ночь», детство в интернате и суды с Разиным: четыре года со смерти Шатунова

Обычный мальчик из Кумертау смог стать любимым исполнителем миллионов людей, а его голос до сих пор можно услышать на школьных дискотеках. Слушатели не могли представить, что их кумир уйдет так рано. Starhit вспомнил историю жизни Юрия Шатунова в четвертую годовщину после его смерти.

Детство в бегах

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в Кумертау Башкирской СССР. Его матери было 18 лет, а отцу — 23. Молодые родители не занимались ребенком, поэтому первые годы жизни он провел с бабушкой и дедушкой в маленьком поселке.

В возрасте трех лет Юра пережил сразу две трагедии: смерть дедушки и развод родителей. Мать забрала мальчика к себе в деревню Савельевка, однако второй ее супруг злоупотреблял алкоголем и вел себя достаточно агрессивно, из-за чего Шатунов часто убегал из дома.

В 1980-м году Юра пошел в сельскую школу, однако через четыре года мать перевела его в другое учебное заведение — интернат № 2 города Кумертау. Веры не стало, когда подростку было всего 11: женщина скончалась от сердечной недостаточности.

Тогда Юру на воспитание взяла тетя, однако и с ней юноша не ужился. Около года Шатунов бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области, пока дорога не привела его в Акбулакский детдом и интернат №2 Оренбурга. Здесь парень познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым. Тот мечтал создать подростковую группу, и Юрий казался ему идеальным вариантом на роль вокалиста благодаря харизме и музыкальному слуху. Позднее к ней присоединились бас-гитарист Вячеслав Пономарев и Сергей Серков — так и родился «Ласковый май».

«Кстати, название коллектива было придумано буквально за пару минут до выхода на сцену. В песне "Лето" были слова: "Нам кажется длинной зима-зима, но ласковый май вступит в права…" Решили объявить себя «Ласковым маем», хотя это название никому вначале не понравилось. Думали, со временем изменим. Но, видите, не пришлось…», — рассказывал Шатунов.

Спустя два годна на неофициальной репетиционной базе группы в Доме детского творчества был записан первый альбом. Пиар-компаний тогда не существовало, но у Кузнецова имелись связи с продавцами пластинок. Так кассета попала в киоск к знакомому, а после музыка стала звучать в других регионах России.

Сотрудничество с Разиным

Совершенно случайно композиции «Ласкового мая» услышал Андрей Разин. Продюсер был впечатлен голосом Шатунова. Юрия тот не застал, однако забрал с собой в Москву Сергея Кузнецова и Константина Пахомова, а воспитанники Оренбургского интерната прибыли уже в сентябре. В 1989 году группа оказалась в распоряжении Разина, ну а Кузнецов ее покинул.

Разин решил сделать из «Ласкового мая» мега-проект, однако средства, которые Шатунов и его коллеги получали от концертов, на руки не выдавались. Для Юры открыли отдельный счет, на котором в итоге скопилась внушительная сумма. Музыкант позднее размышлял, что тогда на группе зарабатывали все, кроме него.

«Но я и не придавал особого значения деньгам. Свою первую зарплату — 200 рублей — раздал товарищам по интернату. Кому 30 рублей дал, кому 20. Остальные спустил в игровых автоматах. Мне это доставляло настоящий кайф! Получив уже серьезные деньги, отдал их на строительство детского дома в Москве. Когда воспитываешься в интернате, по-другому относишься ко многим вещам. Деньги не были для меня самоцелью», — говорил он.

Участникам группы было непросто — они давали до 40 концертов в месяц. Однако особую опасность представляли фанатки, которые были готовы придумывать небылицы о любовной связи с Шатуновым. Однажды на его пороге появилась беременная девушка, которая пришла вместе с родителями и «братками» — она заявила, что забеременела от него в городе, в котором «Ласковый май» даже не бывал.

«Это сейчас ситуация кажется смешной, а тогда мы реально перепугались. Братки, кстати, были вооружены и настроены решительно. К счастью, кое-как эту историю удалось решить полюбовно», — делился Шатунов.

Сольная карьера

После развала СССР Юрий ушел из группы и уехал в Германию, где выучился на звукорежиссера, а после стал выступать сольно. После возвращения в Россию он периодически принимал участие в концертах Аллы Пугачевой. При этом певец не раз говорил, что в 90-е получал больше, чем она.

Уже в середине 90-х он записал клипы на песни «Звездная ночь», «И упав на колени», а после выпустил альбом «Ты помнишь» — больше половины треков для него написал Сергей Кузнецов. Судьба композитора сложилась печально: после разрыва связи с «Ласковым маем» он стал пить, и лишь материальная поддержка Шатунова помогала ему держаться на плаву.

Юрий тем временем выпускал один альбом за другим: «Вспомни май», «Седая ночь». Он продолжал гастролировать, хотя однажды позволил себе трехлетний перерыв в карьере — из-за детей, которые почти не видели отца.

Споры с Разиным

В декабре 2000 года певец познакомился с юристом Светланой. В 2006 году у пары родился сын Денис и лишь через несколько месяцев влюбленные поженились. Семья обосновалась в немецком городе Бад-Хомбург, где в 2013 году родилась дочь пары Эстелла.

Андрей Разин крестил сына пары, что поклонники воспринимали как доказательство дружбы артиста и продюсера, однако в действительности отношения были сложные. Предметом споров были хиты «Ласкового мая» — менеджер заявлял, что авторские права принадлежат ему.

«Я являюсь заложником этих песен, которыми он обладает. Пользуясь этим, Разин принуждением и манипуляцией заставил меня сделать его крестным моего сына. Но за 13 лет он ни разу даже не позвонил мальчику по телефону», — рассказывал Шатунов в 2019 году.

Одно время Разин пустил слух, что Юрий отказался от старых песен. Артист это опроверг. Оскорбляло его и то, что продюсер и сам был не прочь выступать под его фонограмму. Все это привело к череде судов по вопросу авторских прав на композиции, в которых фронтмен «Ласкового мая» удержал победу. Как пояснял адвокат Шатунова, Разин мог подделать бумаги, дававшие ему право распоряжаться музыкальными произведениями.

Смерть знаменитости

Для тысяч поклонниц Юрий Шатунов оставался вечно молодым, однако юноша с годами стал зрелым мужчиной. При этом артист казался здоровым и бодрым, ведь по-прежнему выдерживал ради слушателей длительные переезды и концертные программы.

За свои последние пару месяцев артист провел 16 концертов. В ночь на 23 июня 2022 года он скончался, а его смерть стала предметом активных обсуждений.

Накануне Юрий Шатунов отдыхал на подмосковной даче в компании друзей, собираясь утром отправиться на рыбалку. В ходе застолья артист пожаловался на резкую боль в груди, и товарищи срочно повезли его в больницу. Из машины певца вытащили уже в полубессознательном состоянии. После первой помощи врачи решили отвезти пациента из села Растуново в Домодедовскую больницу, однако дорогу 48-летний артист не перенес. Причиной смерти стал острый трансмуральный инфаркт миокарда.

Андрей Шишкин отмечал, что на деле Шатунов был не так здоров. Зимой, после концертного тура, Шатунов пролежал в клинике 2,5 недели с общим истощением организма. По его мнению, усталость, суды с Разиным и неполное обследование повлияли на здоровье Юрия.

Вдова Шатунова и его дети позднее отсудили у Разина права на 23 композиции «Ласкового мая». Продюсер хотел продолжить борьбу, однако в минувшем мае снова проиграл суд.