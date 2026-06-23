Соседов объяснил исчезновение со сцены звезды 90-х Ирины Отиевой

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал просьбу певицы Кати Лель помочь заслуженной артистке России Ирине Отиевой. Его слова приводит Общественная служба новостей.

Критик назвал ушедшую со сцены Отиеву талантливой джазовой певицей, способной составить конкуренцию Ларисе Долиной. В то же время он заявил, что исполнительница сама выбрала свой путь.

«Кто-то говорил, что она пристрастилась к спиртному, иные утверждали, что пропал голос. Мне же кажется, что она не нуждается в сцене, в звездных коллегах», — поделился Соседов.

Критик отметил, что на современной эстраде Отиева не востребована. Такую же оценку он дал Кате Лель, обеспокоенной судьбой коллеги.

«Лель мы сегодня вспоминаем исключительно в контексте инопланетных новостей и скандалов. Ей самой нужна помощь», — заключил Соседов.

Ранее Катя Лель призвала коллег помочь Отиевой. Певица прокомментировала видео, на котором Отиева покупает алкоголь в супермаркете. Лель подчеркнула, что артистке, ушедшей со сцены более 20 лет назад, требуется поддержка.