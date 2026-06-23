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Соседов объяснил исчезновение со сцены звезды 90-х Ирины Отиевой

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Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал просьбу певицы Кати Лель помочь заслуженной артистке России Ирине Отиевой. Его слова приводит Общественная служба новостей.

Соседов объяснил исчезновение со сцены звезды 90-х Ирины Отиевой
© РИА Новости

Критик назвал ушедшую со сцены Отиеву талантливой джазовой певицей, способной составить конкуренцию Ларисе Долиной. В то же время он заявил, что исполнительница сама выбрала свой путь.

«Кто-то говорил, что она пристрастилась к спиртному, иные утверждали, что пропал голос. Мне же кажется, что она не нуждается в сцене, в звездных коллегах», — поделился Соседов.

Критик отметил, что на современной эстраде Отиева не востребована. Такую же оценку он дал Кате Лель, обеспокоенной судьбой коллеги.

«Лель мы сегодня вспоминаем исключительно в контексте инопланетных новостей и скандалов. Ей самой нужна помощь», — заключил Соседов.

Ранее Катя Лель призвала коллег помочь Отиевой. Певица прокомментировала видео, на котором Отиева покупает алкоголь в супермаркете. Лель подчеркнула, что артистке, ушедшей со сцены более 20 лет назад, требуется поддержка.