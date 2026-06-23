Лещенко высказался об умершем актере Ножкине

Народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал ушедшего из жизни актера и поэта-песенника Михаила Ножкина символом эпохи 60-х годов. Об этом сообщает News.ru.

По словам певца, Ножкин был человеком разносторонних талантов: «музыкант, прекрасный поэт, великолепный актер». Лещенко любил его творчество, поскольку в его время оно было «своеобразным откровением».

«Когда он написал "Последнюю электричку", у него был целый цикл военных песен, среди которых была, конечно, легендарная "Я люблю тебя, Россия". Я думаю, что это один из шедевров наших военных произведений. И, конечно, он был великим романтиком», — заявил он.

Народный артист добавил, что сохраняет теплые воспоминания о фильмах с участием Ножкина. Он признался, что картина «Каждый вечер в 11» особенно трогает его, пробуждая сентиментальные и романтические чувства.

«Мы восхищались игрой, органикой Ножкина. Жалко, что уходит эпоха шестидесятых, где рядом с ним были, конечно, выдающиеся поэты, композиторы и актеры. Он так смело стоял в первом ряду вместе с ними», — заключил Лещенко.

Напомним, что 22 июня Союз кинематографистов России сообщил о смерти народного артиста РСФСР Михаила Ножкина на 90-м году жизни. По сообщениям СМИ, причиной стала продолжительная болезнь.