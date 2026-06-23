Охлобыстин раскрыл свое отношение к Асмус и Прилучному

Актер Иван Охлобыстин рассказал о совместной работе с Кристиной Асмус и Павлом Прилучным в фильме «Холоп-3». По словам артиста, сотрудничество с коллегами прошло легко и органично, поскольку он знаком с ними с юных лет, передает «Пятый канал».

Охлобыстин подчеркнул, что воспринимает их как близких людей, а потому не может оценивать объективно. Ранее Охлобыстин уже работал с Асмус в сериале «Интерны», а с Прилучным пересекался в проектах «Метод Фрейда» и «Простоквашино». Теперь всех троих объединил новый фильм «Холоп-3».

Ранее Охлобыстин поделился мыслями о принятии и любви. По словам артиста, за годы он научился адаптироваться к разным ситуациям, находя компромиссы и в работе, и в личной жизни. Он отметил, что привыкнуть можно практически ко всему — к долгому стоянию в кадре или к жизни с любимым человеком.

Артист подчеркнул, что основа любых отношений — принятие партнера таким, какой он есть, а попытки изменить другого могут разрушить взаимопонимание. Охлобыстин добавил, что ограничения и перемены — постоянные спутники человека, и важно научиться воспринимать их спокойно, превращая адаптацию в часть повседневности.