Волочкова вышла замуж

Анастасия решилась на романтический эксперимент. 50-летняя балерина сыграла тайную свадьбу.

Балерина Анастасия Волочкова — женщина яркая и приметная. За знаменитой артисткой ухаживало множество состоятельных мужчин. Они дарили ей роскошные подарки и охапки пышных роз. Однако официально замужем звезда никогда не была. Чтобы исправить это, Анастасия решилась на смелый эксперимент и согласилась на экранное замужество.

Волочкова стала главной героиней романтического ТВ-шоу, где за ее сердце боролись три колоритных кандидата. Как сообщает издание «СтарХит», среди претендентов оказались экстремал-предприниматель из Северобайкальска, ценитель русской культуры с Урала и «клубничный магнат» из Ленинградской области.

Каждый жених пытался поразить Анастасию с царским размахом. Один устроил гонки на багги по глухому лесу. Второй пригласил балерину в баню на особый медовый ритуал. Третий подготовил для нее ванну Клеопатры с молоком, свежей клубникой и лепестками роз.

В рамках шоу артистка сразу заявила, что завоевать ее непросто. Ей нужен сильный, красивый и надежный спутник, желательно моложе нее, который будет искренне гордиться своей знаменитой женой и поддерживать ее творчество. При этом кто именно примерил роль экранного мужа Волочковой, пока остается интригой.