Екатерина Волкова выписалась из больницы ради гастролей

Актриса Екатерина Волкова сообщила, что прервет лечение ради запланированных гастролей. Об этом артистка рассказала подписчикам в социальных сетях.

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По словам Волковой, ей пришлось покинуть больницу раньше времени, чтобы отправиться на спектакли в нескольких российских городах. При этом она поблагодарила врачей за оказанную помощь и поддержку.

— Спасибо всем большое за переживания и поддержку! Запланированные гастроли в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Тюмени состоятся, — сообщила актриса.

Актрису экстренно госпитализировали 21 июня.

В тот же день супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина подтвердила, что шоумен находится в больнице после падения с лестницы.

21 июня ряд СМИ сообщил, что Дмитрий Дибров разбил голову во время отдыха в развлекательном клубе на юге Москвы. Инцидент произошел в заведении на улице Косыгина. По предварительной информации, после падения с лестницы у него оказался сломан нос.

Позже в СМИ появилась информация, что у Дмитрия Диброва в больнице диагностировали сотрясение мозга. В настоящий момент телеведущий находится в травматологическом отделении под наблюдением врачей.