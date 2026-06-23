Деревянко рассказал, как жена раскрывает в нем мужчину

Актер Павел Деревянко признался, что старается разграничивать личную жизнь и сцену, а его жена требует от него проявления мужских качеств. Слова артиста приводит «Пятый канал».

Деревянко подчеркнул, что воспринимает себя в первую очередь как мужчину, а уже затем как актера, и не любит играть вне съемочной площадки или театральной сцены.

«Не люблю что-то изображать и играть в жизни — для этого есть сцена и кино. Все эти качества во мне были всегда, просто Зоя помогает им раскрыться. Она этого требует, для нее это важно», — отметил он.

При этом, по мнению актера, именно благодаря жене многие его мужские черты стали проявляться ярче.

Ранее Павел Деревянко назвал свадьбу с Зоей Павел главным своим достижением 2025 года. Также, говоря о своей жизни, артист выразил уверенность, что все «движется в правильную сторону».