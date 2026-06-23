Смерть супруги, письмо Путину и отказ от ролей: как жил Михаил Ножкин

Союз кинематографистов России сообщил о смерти народного артиста РСФСР Михаила Ножкина. News.ru рассказал, что известно о карьере актера и как сложилась его личная жизнь.

Жизнь и смерть

Михаил Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. После школы учился в техникуме Моссовета на строителя и активно участвовал в самодеятельности. В 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств при Московском театре эстрады.

Ножкин начал сниматься в кино в 1967 году, дебютировав в фильме «На два часа раньше». Актер отмечал, что к тому моменту уже был известен как эстрадный драматург и поэт, что позволило ему выбирать роли. Всего в фильмографии артиста 20 работ.

«На протяжении всей своей карьеры в кино я отказался от десятков ролей, потому что они были мне неинтересны. В основном это были отрицательные герои. Мне никогда не хотелось играть негодяев. Для этого нужна иная жизненная философия, чем моя», — говорил он.

В 1982 году Ножкин получил Госпремию РСФСР имени братьев Васильевых за сценарий документального фильма «Ради жизни на земле». Кроме того, сочинял песни для фильмов, таких как «Золотые рога» и «Финист — Ясный сокол».

С 1995 года являлся членом Союза писателей России, а с 2015 года — почетным членом Союза писателей ДНР. В 2020 году Ножкин занял должность первого зампредседателя правления Союза писателей России.

О смерти Ножкина стало известно 22 июня. О причинах пока не сообщалось. В последний раз актер снимался в кино в 2019 году, появившись в документальном фильме «С мячом в Британию».

45 лет совместной жизни

Михаил Ножкин был женат на Ларисе Голубиной, которая была старше артиста на 17 лет. Актер отмечал, что они прожили с ней почти 45 лет, что удивительно для актерского и литературного мира, где люди по многу раз женятся и разводятся.

«Она действительно была светлым человеком от рождения. Бывает с божьей искрой человек, вот она была такой, как-то светилась изнутри. Я звал ее "Ваша светлость". Она помогла мне в себя поверить, в то, что у меня есть способности. Она все время не то, что заставляла, а двигала мое творчество и убеждала меня самого — неповоротливого и неверующего Фому в то, что я могу что-то сделать», — говорил Ножкин.

Голубина скончалась в 2004 году. У супругов не было общих детей, однако Ножкин воспитал сына Ларисы Дмитрия. Молодой человек скончался через два года после матери.

Также у Ножкина есть внебрачный сын Михаил, которого родила актриса Валентина Колосова.

Политическая позиция

В 2022 году Ножкин вместе с другими деятелями культуры выразили свою поддержку СВО, направив письмо президенту Владимиру Путину. В нем подчеркивалось, что Россия «была против войн, никогда их не начинала, но всегда их заканчивала».