Похудевшая Елена Ваенга вышла в свет: люди ахнули от красоты певицы

Исполнительница хита "Курю" с семьей приехала в Выборг накануне своего сольного концерта. Елена сходила на спектакль в местный ДК в компании сына и подруг. Для выхода в свет певица решила надеть черную блузку, белую юбку в черный горох и отказалась от косметики. Образ артистка дополнила кокетливыми туфельками с бусинками.

Снимками из Выборга Ваенга поделилась на своей странице в соцсети. На фотографиях артистка выглядит сногсшибательно, она заметно похудела. Певица кажется гораздо моложе своих лет.

© Соцсети

Поклонники Елены пришли в восторг от ее вида. Многие отметил, что худоба артистке к лицу.

"Ах! Вот это красота"; "Лена, какая Вы классная! Чувствуется что-то северное"; "Как Вы постройнели!"; "Естественная красота. Веснушки и бровки без тонны косметики"; "Боже, ну что за женщина! Не могу насмотреться", — пишут изумленные пользователи Сети.

Отметим, что Ваенга не только успешная певица, но еще и счастливая жена и мама. Елена уже несколько лет живет в браке с музыкантом Романом Садырбаевым. В 2012 году году певица родила первенца. Мальчика назвали Иваном. Сын растет копией Ваенги и во всем помогает маме. Поклонники артистки обожают Ваню, и считают, что у мальчика есть все задатки, чтобы стать артистом.